İsrail'de görüştüler! ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Netanyahu'ya Gazze sözü

İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın toplantısı düzenledi. Netanyahu Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyla vermek istedikleri mesajı açıkladı. Rubio ise İsrail'in Gazze'deki "hedefleri" için sarsılmaz destek sözü verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail'e resmi ziyarette bulundu. Rubio, Batı Kudüs'te İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin "tarihin en iyi döneminde olduğunu" savunarak Başkan Donald Trump'a teşekkür etti.

Gazze'deki saldırılara devam edecekleri mesajını veren Netanyahu, "Hamas'ı yok etmeye ve tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya kararlı olduklarını" söyledi.

Netanyahu Doha'daki saldırıyla vermek istedikleri mesajı açıkladı

Katar'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırının "başarısız olmadığını" öne süren Netanyahu, "(Doha'daki saldırıyla) Bizim vermek istediğimiz en önemli mesaj; dünyanın hiçbir yerinde dokunulmazlık elde edemeyeceğinizdir." ifadesini kullandı.

ABD, AB ülkelerinin İran'a yaptırım uygulamasını teşvik ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise İran'ın İsrail'in yanı sıra hem "Körfez hem de Avrupa ülkelerine" tehdit oluşturduğunu, nükleer silaha sahip bir İran'ın dünya için "kabul edilemez bir risk" olduğunu ileri sürdü.

Rubio, İran'ın "Avrupa'yı da tehdit edebilecek" uzun menzilli füzelere sahip olduğunu savunarak Avrupa ülkelerini İran'a yaptırım uygulamaya teşvik ettiklerini belirtti.

Hamas'ın "ortadan kaldırılması" ve Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Rubio, ABD Başkanı Trump'ın "bu hedeflere bağlı kalmayı sürdürdüğünü" ifade etti.

Rubio, Hamas silahsızlandırılmadan ve tüm İsrailli esirler serbest bırakılmadan Gazze'deki Filistinlilerin "barışa ve daha iyi bir geleceğe sahip olmayacağını" söyledi.

Netanyahu ve Rubio, Kudüs'teki Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etti, Mescid-i Aksa'nın yakınındaki tünelleri gezdi.

Katar'a saldırı sorularına net cevap vermedi

Basın mensuplarının Katar'a saldırının tekrar etmemesi için İsrail'e talepte bulunup bulunmadığı sorusuna net yanıt vermekten kaçınan Rubio, "Bundan sonra ne olacak, ona odaklandık." demekle yetindi.

Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanan ülkelere mesajı sorulan Rubio, söz konusu ülkelerin bu kararı "yerel siyaset" nedeniyle aldığını ileri sürdü.

Rubio, Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının "büyük oranda sembolik olduğunu ve Filistin Devleti'nin kurulmasına yakınlaşmada hiçbir etkisi olmayacağını" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararının "Hamas'ı cesaretlendirdiğini ve esir takası müzakerelerini zora soktuğunu" iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'deki hedefleri için "sarsılmaz destek" sözü verdi.