BIST 10.991
DOLAR 41,28
EURO 48,58
ALTIN 4.857,69
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da taksiciler mutlu! Zam kararı sonrası taksimetreler güncellendi...

İstanbul'da taksiciler mutlu! Zam kararı sonrası taksimetreler güncellendi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, taksi ücretlerine yüzde 30 zam yapılmasının ardından taksiciler araçlarındaki cihazlar için istasyonlarda güncelleme işlemlerini yaptırıyor.

Abone ol

Mecliste, "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesinde yer alan zam teklifinin "AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla kabul edilmesinin ardından taksiciler harekete geçti.

CİHAZLARINI GÜNCELLETİYORLAR

Taksiciler, belirli noktalardaki istasyonlarda yeni tarife için cihaz güncelleme yaptırdı.

Aracını Bağcılar'daki istasyona getiren Süleyman Kayatürk, AA muhabirine, gelen yeni zam oranlarına memnuniyetin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacağını söyledi.

Kayatürk, "Her taksimetre zammında taksiciler olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. İlk 15 gün bizim için çok önemli, müşterilerin alışması önemli. Zammın olması bence iyi değil. İnsanlar eski fiyatlara alışmışlardı. Taksimetre güncelleme bedeli olarak 2 bin 450 lira ödedim. Taksilerin türüne göre fiyat değişebiliyor." dedi.

"Bu zam bizi biraz rahatlattı"

Taksici Hüseyin Özdemir ise taksimetre güncellemesinde eskisi gibi yoğunluğunun olmadığını belirtti.

Ücretlerdeki zammı çok olumlu karşıladığını dile getiren Özdemir, "Zam gelmeseydi enflasyonun altında biraz ezilmiş olacaktık. Masrafların altından inan çıkılmıyordu. Bu zam bizi biraz rahatlattı. Güncelleme bedeli olarak ise 2 bin 450 lira ödedim. Fiyatlar taksiye göre 4 bin liraya kadar çıkıyor." diye konuştu.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'ne gelen taksi sürücüleri de taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi.

Bu nedenle merkezin önünde araç yoğunluğu meydana geldi.

Taksimetre açılış ücreti 54,50 lira oldu

İBB Meclisinde, 12 Eylül'de İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Bu kapsamda taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücreti saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya yükseltilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de bir istifa daha! Böyle duyurdu
CHP'de bir istifa daha! Böyle duyurdu
Yardım ulaştırılacak! Küresel Sumud Filosu'ndan Amsterdam teknesi Tunus'tan Gazze’ye hareket etti...
Yardım ulaştırılacak! Küresel Sumud Filosu'ndan Amsterdam teknesi Tunus'tan Gazze’ye hareket etti...
AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber
AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber
Eminevim'den 2025 ve 2026 hedefleri
Eminevim'den 2025 ve 2026 hedefleri
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha
Oyuncu Settar Tanrıöğen İstanbul'da yaşadığı evi anlattı! Meğer köfte ekmek satıyormuş...
Oyuncu Settar Tanrıöğen İstanbul'da yaşadığı evi anlattı! Meğer köfte ekmek satıyormuş...
Beylikdüzü'nde eşini pompalı tüfekle yaralayan koca yakalandı
Beylikdüzü'nde eşini pompalı tüfekle yaralayan koca yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da konuştu: İsrail yaptırım olmadan durmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da konuştu: İsrail yaptırım olmadan durmayacak
Kira getirisi en yüksek şehir açıklandı: O ilde evi olan yaşadı
Kira getirisi en yüksek şehir açıklandı: O ilde evi olan yaşadı
Pegasus ve AJet uçuşlarında yeni dönem: Bugünden itibaren ücretsiz oldu
Pegasus ve AJet uçuşlarında yeni dönem: Bugünden itibaren ücretsiz oldu
Fenerbahçe, Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurdu
Fenerbahçe, Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurdu
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Son 24 saatte 34 kişi daha hayatını kaybetti...
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Son 24 saatte 34 kişi daha hayatını kaybetti...