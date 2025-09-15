BIST 10.991
CHP'de bir istifa daha! Böyle duyurdu

Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman CHP’den istifa etti. Salman, bağımsız meclis üyesi olarak yoluna devam edeceğini bildirdi.

CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman partisinden istifa etti. 

Salman açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bundan sonra yoluma bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğim." dedi.

Temmuz ayında da Bayrampaşa Belediye Meclisi üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu CHP’den istifa etmişti. 

