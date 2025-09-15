BIST 10.991
DOLAR 41,28
EURO 48,58
ALTIN 4.857,69
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünya'nın en büyük teknoloji festivali başlayacak! TEKNOFEST İstanbul için son 2 gün

Dünya'nın en büyük teknoloji festivali başlayacak! TEKNOFEST İstanbul için son 2 gün

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Abone ol

Bu yıl ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen festival, ardından TEKNOFEST Mavi Vatan ile köklü denizcilik mirasını yerli ve milli teknolojilerle harmanlayarak 175 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Hava gösterileri yapılacak

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul ise teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST İstanbul'da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon liranın üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon lirayı aşkın ödül verilecek.

Festival kapsamında, hava gösterileri, konserler, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

Katılım tamamen ücretsiz

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor.

Festival kapsamında her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Ziyaret saatleri belli oldu

Etkinlik alanına ziyaretçi giriş çıkışları 09.00-18.00 saatlerinde yapılabilecek. Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacak.

TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı konusunda detaylı bilgiye "www.teknofest.org" adresinden ulaşılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de görüştüler! ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Netanyahu'ya Gazze sözü
İsrail'de görüştüler! ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Netanyahu'ya Gazze sözü
İstanbul'da taksiciler mutlu! Zam kararı sonrası taksimetreler güncellendi...
İstanbul'da taksiciler mutlu! Zam kararı sonrası taksimetreler güncellendi...
CHP'de bir istifa daha! Böyle duyurdu
CHP'de bir istifa daha! Böyle duyurdu
Yardım ulaştırılacak! Küresel Sumud Filosu'ndan Amsterdam teknesi Tunus'tan Gazze’ye hareket etti...
Yardım ulaştırılacak! Küresel Sumud Filosu'ndan Amsterdam teknesi Tunus'tan Gazze’ye hareket etti...
AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber
AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber
Eminevim'den 2025 ve 2026 hedefleri
Eminevim'den 2025 ve 2026 hedefleri
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha
Oyuncu Settar Tanrıöğen İstanbul'da yaşadığı evi anlattı! Meğer köfte ekmek satıyormuş...
Oyuncu Settar Tanrıöğen İstanbul'da yaşadığı evi anlattı! Meğer köfte ekmek satıyormuş...
Beylikdüzü'nde eşini pompalı tüfekle yaralayan koca yakalandı
Beylikdüzü'nde eşini pompalı tüfekle yaralayan koca yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da konuştu: İsrail yaptırım olmadan durmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da konuştu: İsrail yaptırım olmadan durmayacak
Kira getirisi en yüksek şehir açıklandı: O ilde evi olan yaşadı
Kira getirisi en yüksek şehir açıklandı: O ilde evi olan yaşadı
Pegasus ve AJet uçuşlarında yeni dönem: Bugünden itibaren ücretsiz oldu
Pegasus ve AJet uçuşlarında yeni dönem: Bugünden itibaren ücretsiz oldu