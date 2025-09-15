Şarkıcı İrem Derici, kafasında 40 dikişle sahneye çıktı! Düştüğü anları anlattı

Şarkıcı İrem Derici, her yaptığıyla gündem olurken, geçenlerde yaşadığı bir kazayla yürekleri ağza getirmişti. Kafasına onlarca dikiş atılan Derici, o felaket anlarını sevenleriyle paylaştı. 40 dikişle sahneye çıktı.

Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici, magazin dünyasında sık sık gündeme gelen ve çok konuşulan ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle açıklamalarıyla çok konuşulan Derici, geçtiğimiz günlerde yaşadığı korkunç kazayla sevenlerini korkutmuştu. Kazadan sonra sağlık durumu merak edilen şarkıcının ilk müdahalelerinin ardından kafasında 40 dikiş atıldı. Kafasındaki dikişlerle sahneye çıkan Derici, bakın ne açıklamlarda bulundu...

Popçu İrem Derici önceki akşam Kıbrıs Girne'deki bir otelde sahne aldı.

Hayranlarıyla şarkılarını söylerken geçen günlerde evinde geçirdiği kaza hakkında konuşan Derici "Çok korkunçtu. Hâlen dikişler duruyor kafamda. Allah korudu. Boşluğa bastım. Öyle bir düştüm ki kemiğe kadar açıldı kafam. Estetik ameliyatlarım hariç hiç dikişim olmamıştı. 40 dikiş atıldı kafama; 20 içeriden, 20 dışarıdan. Şu an gayet iyiyim" dedi.

Geçen ocak ayında da konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici, bu kazaya uyurgezerliğin yol açtığını söylemişti.