BIST 10.991
DOLAR 41,28
EURO 48,58
ALTIN 4.857,69
HABER /  MAGAZİN

Şarkıcı İrem Derici, kafasında 40 dikişle sahneye çıktı! Düştüğü anları anlattı

Şarkıcı İrem Derici, kafasında 40 dikişle sahneye çıktı! Düştüğü anları anlattı

Şarkıcı İrem Derici, her yaptığıyla gündem olurken, geçenlerde yaşadığı bir kazayla yürekleri ağza getirmişti. Kafasına onlarca dikiş atılan Derici, o felaket anlarını sevenleriyle paylaştı. 40 dikişle sahneye çıktı.

Abone ol

Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici, magazin dünyasında sık sık gündeme gelen ve çok konuşulan ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle açıklamalarıyla çok konuşulan Derici, geçtiğimiz günlerde yaşadığı korkunç kazayla sevenlerini korkutmuştu. Kazadan sonra sağlık durumu merak edilen şarkıcının ilk müdahalelerinin ardından kafasında 40 dikiş atıldı. Kafasındaki dikişlerle sahneye çıkan Derici, bakın ne açıklamlarda bulundu...

Şarkıcı İrem Derici, kafasında 40 dikişle sahneye çıktı! Düştüğü anları anlattı - Resim: 0

Popçu İrem Derici önceki akşam Kıbrıs Girne'deki bir otelde sahne aldı.

Hayranlarıyla şarkılarını söylerken geçen günlerde evinde geçirdiği kaza hakkında konuşan Derici "Çok korkunçtu. Hâlen dikişler duruyor kafamda. Allah korudu. Boşluğa bastım. Öyle bir düştüm ki kemiğe kadar açıldı kafam. Estetik ameliyatlarım hariç hiç dikişim olmamıştı. 40 dikiş atıldı kafama; 20 içeriden, 20 dışarıdan. Şu an gayet iyiyim" dedi.

Geçen ocak ayında da konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı İrem Derici, bu kazaya uyurgezerliğin yol açtığını söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıllar önce ayrılmışlardı! Seren Serengil ve Cengiz İmren'den şok düet
Yıllar önce ayrılmışlardı! Seren Serengil ve Cengiz İmren'den şok düet
Diyarbakır'da 52 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi
Diyarbakır'da 52 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi
Trump'tan Powel'a çağrı: Daha büyük bir şekilde indirmeli
Trump'tan Powel'a çağrı: Daha büyük bir şekilde indirmeli
Dünya'nın en büyük teknoloji festivali başlayacak! TEKNOFEST İstanbul için son 2 gün
Dünya'nın en büyük teknoloji festivali başlayacak! TEKNOFEST İstanbul için son 2 gün
İsrail'de görüştüler! ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Netanyahu'ya Gazze sözü
İsrail'de görüştüler! ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Netanyahu'ya Gazze sözü
İstanbul'da taksiciler mutlu! Zam kararı sonrası taksimetreler güncellendi...
İstanbul'da taksiciler mutlu! Zam kararı sonrası taksimetreler güncellendi...
CHP'de bir istifa daha! Böyle duyurdu
CHP'de bir istifa daha! Böyle duyurdu
Yardım ulaştırılacak! Küresel Sumud Filosu'ndan Amsterdam teknesi Tunus'tan Gazze’ye hareket etti...
Yardım ulaştırılacak! Küresel Sumud Filosu'ndan Amsterdam teknesi Tunus'tan Gazze’ye hareket etti...
AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber
AK Partili başkan yardımcısının eşinden iki ay sonra acı haber
Eminevim'den 2025 ve 2026 hedefleri
Eminevim'den 2025 ve 2026 hedefleri
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha
Oyuncu Settar Tanrıöğen İstanbul'da yaşadığı evi anlattı! Meğer köfte ekmek satıyormuş...
Oyuncu Settar Tanrıöğen İstanbul'da yaşadığı evi anlattı! Meğer köfte ekmek satıyormuş...