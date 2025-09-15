Yıllar önce ayrılmışlardı! Seren Serengil ve Cengiz İmren'den şok düet

Eski eşi Cengiz İmren'le 20 yıl sonra bir şarkıda buluşan Seren Serengil, klip ve stüdyo kayıtlarını ayrı ayrı gerçekleştirdiklerini açıkladı. "Ateşle barut gibi, yan yana gelmeyelim dedik" sözleriyle mesafeye vurgu yapan Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Toğma ise düete "Ne gerek vardı?" tepkisini verdi.

Abone ol

Seren Serengil, Haberler.com ekranlarında yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Haber Bahane programında eski eşi Cengiz İmren ile yıllar sonra yeniden bir araya geldiklerini duyurdu. İkilinin ortak projesi olan "Yeniden Barışalım" adlı şarkı, 20 yıl önce yazılmış fakat yayımlanmamıştı.

WHATSAPP MESAJLARINDAN ŞARKIYA

Şarkının hikâyesi duygusal bir geçmişe dayanıyor. Serengil, yıllar önce İmren'le aralarında geçen WhatsApp yazışmalarının şarkı sözüne dönüştüğünü anlattı:

"O dönemde ayrılığımız kavgalıydı. Şarkı hazırdı ama çıkarmadık. 20 yıl sonra plak şirketi bize hatırlattı ve yeniden seslendirdik."

YAN YANA GELMEDEN STÜDYO VE KLİP

Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Seren Serengil ve Cengiz İmren, yıllar sonra dikkat çeken bir müzik projesiyle yeniden gündemde. "Yeniden Barışalım" adlı şarkıda düet yapan ikili, hem klip çekimlerinde hem de stüdyo kayıtlarında fiziksel olarak bir araya gelmedi.

"ATEŞLE BARUT GİBİ... YAN YANA GELMEYELİM DEDİK"

Seren Serengil, Haber Bahane programında yaptığı açıklamada, şarkının geçmişte yazılmış olmasına rağmen yeni düzenlemeyle gün yüzüne çıktığını belirtti. Ancak ne klipte ne de okuma provalarında Cengiz İmren ile bir araya gelmediklerini vurgulayan Serengil, bu mesafeyi şöyle açıkladı:

"Yan yana gelmemek de bir şey aslında… Hani ateşle barut yan yana gelmeyelim arkadaş!"

"TOHMA 'NE GEREK VARDI?' DEDİ"

Serengil'in yedi yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Rahman Toğma ise projeye ilk başta mesafeli yaklaştı. Sanatçı, sevgilisinin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Tohma bana 'Ne gerek vardı?' dedi. Haklıydı çünkü bu yeni bir proje değil, 20 yıl öncesinin şarkısı. Ama bana güveniyor. Benim en büyük kırmızı çizgim aldatmadır. Hayatımda hiç kimseyi aldatmadım, asla da yapmam." Kıskançlığın doğal olduğunu ancak güvenin ilişkilerinde her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Serengil, "Beni bilmesi lazım. Yan yana gelmeyeceğiz, sadece bir hatıranın yeniden hayat bulması bu" ifadelerini kullandı.