Diyarbakır'da 52 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 52 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarınca, 8-14 Eylül'de, haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

ÇEŞİTLİ SUÇLAR NEDENİYLE CEZA ALMIŞLAR

Operasyonda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 ila 20 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 52 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

