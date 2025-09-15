Kerem Aktürkoğlu'na bir darbe de Barış Alper Yılmaz'dan geldi

Başta yakın arkadaşı Yunus Akgün olmak üzere Galatasaraylı birçok yerli futbolcu, Fenerbahçe'ye transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyada takipten çıkmıştı. Bu isimlere son olarak Barış Alper Yılmaz katıldı.

Abone ol

Fenerbahçe'ye transferi sonrası Yunus Akgün gibi Galatasaray'dan yakın arkadaşlarının tepkisini çeken ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan Kerem Aktürkoğlu'na Instagram'da yeni bir darbe daha geldi.

Daha önce Okan Buruk, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı dahil birçok Galatasaraylı isim Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Bu isimlere son olarak Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Barış Alper de katıldı.

SEBEBİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLERİ Mİ?

Öte yandan Barış Alper'in bu hamlesinin, Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından gelmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe formasını ilk kez dün akşamki Trabzonspor maçında giyen Kerem Aktürkoğlu müsabakanın ardından "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü çocukluk aşkım Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Barış Alper de uzun süredir takip ettiği arkadaşını sosyal medyada takipten çıktı.