İstanbul'a müjde! Ak Parti istanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir toplu taşıma zammına dair önemli açıklama!

Ak Parti istanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da 15 Eylül'de uygulamaya geçen toplu taşıma zammına dair önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşa müjdeli haberi verdi. İşte açıklamanın tamamı...

Abdullah Özdemir’in NSosyal hesabından yapılan açıklamasında, bugün itibarıyla İstanbul’da yürürlüğe giren ulaşımda yüzde 30’luk zamla ilgili değerlendirmesi ve “U” logolu metrolarla Marmaray’da bu zammın geçerli olmayacağıyla ilgili müjdesi paylaşıldı.

İşte açıklamanın tamamı:

Değerli Hemşehrilerim, Bugüne kadar toplu ulaşım ücretleri belirlenirken asgari ücret, enflasyon oranı ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim esas alınmıştır. Normal şartlarda yılda bir kez zam yapılırken, CHP’li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak’ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi, aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken, 15 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30’luk yeni bir zam yapıldı. Bu zamla birlikte: Tam elektronik bilet 27 liradan 35 liraya çıkarıldı. Mavi Kart abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildi. 6 yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 zam yaptılar. Hani ulaşımı senbolik bedellere indireceklerdi? Üstelik bu zamlarla birlikte hizmette bir iyileşme de yok. Her gün arıza yapan, vatandaşlarımızı yolda bırakan, itilmek suretiyle hareket ettirilen otobüsler İstanbul’un manzarası haline geldi. Bu zam, ne matematiksel verilere dayanıyor, ne de ekonomik bir gerekçeye… İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani “U” logolu metrolarda ve Marmaray’da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray’da bu zamdan etkilenmeyecekler. CHP’li İBB yönetimi bilmelidir ki; İstanbul sahipsiz değildir. Biz AK Parti teşkilatları olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İstanbulluların hakkını, hukukunu her platformda korumaya devam edeceğiz.

