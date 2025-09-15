BIST 10.991
SAĞLIK

Uçakta uyumak için bu yola başvuranları dikkat! Uzmanlar uyardı

Uçakta uyumak için bu yola başvuranları dikkat! Uzmanlar uyardı

Uçağa binen insanların uçuş esnasında rahatça uykuya dalabilmek ve uykuyu sürdürebilmek için başvurduğu en sık yöntemlerden biri uyku hapı içmek. Ancak uzmanlar bu konuda büyük bir ciddiyetle uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Uzmanlar, yolculuk öncesinde ya da uçuş sırasında alınan uyku haplarının vücutta olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtti. Yapay uyku halinde yolculuk yapanların saat farkına uyum sağlamasının daha da zorlaştığı, bu nedenle iniş sonrası yorgunluk ve bitkinliğin arttığı ifade edildi.

Bir diğer risk ise hareketsizlik. Uzmanlara göre, uyku hapı alındığında yolcular uzun süre kımıldamadan oturuyor. Bu durum bacaklarda kan dolaşımını yavaşlatıyor ve pıhtı oluşumuna yol açabiliyor. Uçak kabinindeki düşük nem oranı da kanın yoğunlaşmasına sebep olarak bu riski artırdığı ortaya çıktı.

KABİN BASINCI VE OKSİJEN SEVİYESİ ETKİYİ KATLIYOR

Yüksek irtifada kabin basıncının farklılığı ve oksijen seviyesinin düşüklüğü, uyku ilaçlarının etkisini artırıyor. Bu da normalde düşük dozda görülebilecek yan etkilerin çok daha şiddetli yaşanmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, uyuşukluk, kafa karışıklığı ve solunum problemlerinin bu süreçte sık karşılaşılan sorunlar olduğunu belirtti.

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Özellikle yaşlı yolcular ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin uçuş sırasında uyku hapı ya da benzeri sakinleştirici ilaçlar kullanmaması gerektiği vurgulanıyor. Küçük dozların bile bu kişilerde ciddi sonuçlara yol açabileceği, hatta hayati risk oluşturabileceği ifade edildi.

