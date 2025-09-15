Kar yağışı yurda giriş yapıyor! Orhan Şen tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Eylül ayının gelişiyle hava sıcaklıklarında düşüşler yaşanmaya başladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada yaptığı açıklamada, hafta sonu Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz de ani sıcaklık düşüşlerinin yaşanacağını ve buna bağlı kar yağışının beklendiğini bildirdi. İşte detaylar...

Abone ol

Eylül ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başladı. Şimdilerde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunun gelişiyle düşüş gösterecek. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz ani sıcaklık düşüşleri kar yağışını da beraberinde getirecek.

7-10 derece birden düşecek

Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane'de sıcaklıkların 7-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Prof. Dr. Şen, "Hissedilir bir sıcaklık düşüşü olacak ve beyaz örtü oluşabilir" ifadelerini kullandı.

Sıcaklık düşüşü ve kar yağışının ağırlıklı olarak Anadolu’nun doğusunda etkili olacağını, İstanbul ve batıda ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini vurguladı.