Netanyahu ABD'yi yanına alıp İslam ülkelerine meydan okudu: Vuracağız

Elinde 65 binden fazla Filistinli Müslümanın kanı olan İsrail Başbakanı Netanyahu, yabancı ülkelerdeki Hamas üyelerine yönelik suikastlar hakkında, "Teröristlerin nerede olurlarsa olsunlar dokunulmazlıkları olmayacağı prensibini takip ediyoruz, bu değişmedi, vururuz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile işgal altındaki Batı Kudüs'te gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TERÖRİSTLERİN NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR DOKUNULMAZLIKLARI YOKTUR"

Başbakan Netanyahu, Wall Street Journal muhabiri Robbie Grammar'ın, "Bölgedeki egemen yabancı ülkelerde bulunan Hamas unsurlarına yönelik yeni saldırı ihtimalini göz ardı ediyor musunuz?" sorusu üzerine, teröristlerin nerede olurlarsa olsunlar dokunulmazlıklarının olmayacağı prensibinin kendisi tarafından oluşturulmadığını belirtti.

Netanyahu, bu prensibin geçmişteki olaylara dayandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Birkaç on yıl önce Münih katliamı adında bir katliam yaşadık. Bu olayda FKÖ'lü (Filistin Kurtuluş Örgütü) teröristler, Olimpiyat Oyunları'ndaki sporcularımızı katletti. Ve selefim Golda Meir, bu teröristlerin izini süreceğimize ve onları tek tek yakalayacağımıza yemin etti. Biz de önde gelen Avrupa ülkelerinde bunu yapmaya başladık. Ve bunu tek tek, tek tek yaptık. Bu ülkelere karşı büyük bir haksızlık yapıldığına dair bir feryat duyduğumu hatırlamıyorum; teröristleri barındırmıyor olsalar bile, teröristler sadece oradaydı. Diğer bazı durumlarda olduğu gibi onları barındırmadılar bile. Teröristler o topraklardaydı ve biz de harekete geçtik.”

"DEMOKRASİNİN GEREĞİ" DEDİ

Bu tür suikastların "demokrasilerin bir gereği" olduğunu savunan  savaş suçlusu Netanyahu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Bu, demokrasilerin, önde gelen demokrasi de dahil olmak üzere, sivillerini tehdit eden teröristleri hedef alma imkanları olduğunda yaptıkları şeydir. Dolayısıyla bu, bizim oluşturduğumuz bir prensiptir, takip ettiğimiz bir prensiptir. Bu değişmedi.”

