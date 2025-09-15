Adem Metan çocuğunun yanında tokat yiyen babaya destek verdi

Kocaeli’de, çocuğunun yanında bir sürücü tarafından tokatlanan baba olayı sosyal medyada geniş yankı buldu. Olayın görüntülerinin ve mağdurun anlattıklarının paylaşılmasının ardından YouTube yayıncısı Adem Metan, saldırıya tepki gösterdi.

Görüntülerde saldırının anı ve sonrasında yaşananlar yer alıyor; sosyal medyadaki paylaşımlar ise olaya tepki gösterilmesini sağladı.

Adem Metan konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı: “Bu zübbeler ters kelepçe ile alınıp hesabı sorulmuyorsa yetkililer kusura bakmasın makamları onlara helal değildir. Çocuğunun yanında tokat atılan babanın gururunu korumak devletin görevidir.”

Adem Metan ve diğer sosyal medya kullanıcıları, sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunurken, uzmanlar ve hak savunucuları çocuk yanında fiziksel şiddetin hem mağdur hem de çocuğun psikolojisi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.