Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iki çocuğunu okula götüren babaya tokat atarak darbeden O.C. isimli şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vahşet görüntüleri cezasız kalmadı. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Yaşanan tartışma sonucu O.C. isimli saldırgan, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat atarak darbetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç paylaşımında "Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

BEKLENEN HABER GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Paylaşılan görüntülerde saldırganın ters kelepçe ile götürüldüğü görüldü.

"ARAYIN, BİZ GEREĞİNİ YAPALIM"

Suçla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Gereği yapıldı- Babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul’da yakalanmıştır.

Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır.

Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

112 Acil Çağrı Merkezimizi Arayın, Biz Gereğini Yapalım.