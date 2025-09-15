BIST 11.000
DOLAR 41,29
EURO 48,63
ALTIN 4.886,16
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'da muhalefetteki sol partilerden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı

Yunanistan'da muhalefetteki sol partilerden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı

Yunanistan'da muhalefetteki sol partilerden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı verildi.

Abone ol

Yunanistan'daki muhalefet partilerinden Radikal Sol İttifak (SYRIZA) basın ofisinden yapılan açıklamada, "Zor günler geçiren Filistin halkı ile dayanışma, insan haklarına saygı duyan her vatandaşın görevidir. SYRIZA bu girişime 31 Ağustos'ta da tam desteğini açıklamıştı. Dün Siros Limanı'ndan hareket eden Yunan heyetinin de yer aldığı uluslararası Küresel Sumud Filosu, Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde işlediği soykırıma karşı tüm dünyaya güçlü bir mesaj göndermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sivillere, yeni doğmuş çocuklara her gün terör estiren Netanyahu hükümetine karşı uluslararası toplumun gösterdiği hoşgörünün sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yunan hükümetinin taraf belirlemeye davet edildiği açıklamada, "Artık sadece izleyici kalamayız. Hükümetin, Filistin Devleti'ni de tanıyarak, İsrail'e karşı Avrupa yaptırımlarının uygulanması için baskı yapması gerekmektedir ki Filistin halkına yönelik soykırım son bulsun." ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetteki Yeni Sol Partisinin Lideri Aleksis Hariçis de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak teknelerin dün akşam Siros Adası'ndaki limanlardan denize açıldığını hatırlatarak, "Gazze'nin yasa dışı ablukasının yıkılması, insanlık ve dayanışma adına küresel bir mesaj taşınması için cesur bir teşebbüs." değerlendirmesinde bulundu.

Filodaki Yunan gruplara selam gönderen Hariçis "Meclis grubumuzdaki milletvekili Peti Perka'nın da orada olmasından gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hariçis, filonun hedefine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek "Küresel Sumud Filosu bizim sesimiz. Bu nedenle onların yolculuğu bizim de yolculuğumuz. Ta ki nihai zafere kadar." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekneler, Siros Adası'ndaki limanlardan dün akşam denize açılmaya başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Atom Enerjisi Kurumu: UAEA'nın sessizliği, kurumun tarihinde leke olarak kalacak
İran Atom Enerjisi Kurumu: UAEA'nın sessizliği, kurumun tarihinde leke olarak kalacak
Bursa'da akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü'ne düştü
Bursa'da akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü'ne düştü
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıranı o sektör oldu
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıranı o sektör oldu
Konut satışları artıyor: Uzmanlar nedenini açıkladı: Deprem korkusu
Konut satışları artıyor: Uzmanlar nedenini açıkladı: Deprem korkusu
Adem Metan çocuğunun yanında tokat yiyen babaya destek verdi
Adem Metan çocuğunun yanında tokat yiyen babaya destek verdi
Ersin Tatar'dan açıklama: Rum hapishanelerinde Türkler zulüm görüyor!
Ersin Tatar'dan açıklama: Rum hapishanelerinde Türkler zulüm görüyor!
Hız uyarısı yapan babaya çocuklarının yanında tokat attı
Hız uyarısı yapan babaya çocuklarının yanında tokat attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği
Netanyahu ABD'yi yanına alıp İslam ülkelerine meydan okudu: Vuracağız
Netanyahu ABD'yi yanına alıp İslam ülkelerine meydan okudu: Vuracağız
Kerem Aktürkoğlu'na bir darbe de Barış Alper Yılmaz'dan geldi
Kerem Aktürkoğlu'na bir darbe de Barış Alper Yılmaz'dan geldi
İstanbul'a müjde! Ak Parti istanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir toplu taşıma zammına dair önemli açıklama!
İstanbul'a müjde! Ak Parti istanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir toplu taşıma zammına dair önemli açıklama!