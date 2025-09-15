BIST 11.000
DOLAR 41,31
EURO 48,59
ALTIN 4.886,29
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 5. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 5. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'in 5. haftası sona erdi. Eyüpspor karşısında galibiyete uzanan Galatasaray, yoluna kayıpsız devam etti.

Abone ol

Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 yenerek kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş ise Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yendi.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

5. haftanın sonuçları:

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1

Samsunspor-Antalyaspor: 1-2

Eyüpspor-Galatasaray: 0-2

Konyaspor-Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Başakşehir: 2-1

Kayserispor-Göztepe: 1-1

Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0

Süper Lig'de 5. haftanın ardından oluşan puan durumu - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Portekiz, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik gelecek hafta adım atacak
Portekiz, Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik gelecek hafta adım atacak
Trabzonspor taraftarından TFF binası önünde protesto
Trabzonspor taraftarından TFF binası önünde protesto
Rizespor, Gençlerbirliği'ni 90+3'te geçti
Rizespor, Gençlerbirliği'ni 90+3'te geçti
THY "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" şirketi seçildi
THY "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" şirketi seçildi
Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi
Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi
Bursa'da feci kaza ! Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Bursa'da feci kaza ! Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı!
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı!
İİT ve Arap Ligi Zirvesi bildirisi yayınlandı: İsrail’in Katar’a yönelik saldırısı kınandı
İİT ve Arap Ligi Zirvesi bildirisi yayınlandı: İsrail’in Katar’a yönelik saldırısı kınandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı
Osmaniye'de iş yerinde bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu
Osmaniye'de iş yerinde bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu
Yunanistan'da muhalefetteki sol partilerden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı
Yunanistan'da muhalefetteki sol partilerden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı