THY "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" şirketi seçildi

Türk Hava Yolları, havacılık sektörünün Oscar’ları olarak da bilinen 2025 Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde Skytrax tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Hava Yolu’ seçildi.

THY 2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" ödülünü kazanarak, havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha pekiştirdi.

Altı kıtaya yayılan geniş uçuş ağıyla Guinness rekoruna sahip olan THY, Türk misafirperverliğini gökyüzüne taşırken aynı zamanda sürdürülebilirlik ve teknolojik yenilik konularında da havacılık sektöründe öncü rolünü sürdürüyor.

Milyonlarca uluslararası yolcunun doğrudan geri bildirimleri temel alınarak verilen bu ödüller, yolcu memnuniyetinin gerçek bir göstergesi olma niteliği taşıyor.