Bursa'da feci kaza ! Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya yaşamını yitirdi.

Mehmet Kaya idaresindeki 16 KY 355 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı İznik Çevre Yolu'nda O.Y. yönetimindeki 16 ZC 804 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan eşi K.K. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü O.Y'nin de kazada hafif yaralandığı öğrenildi.

