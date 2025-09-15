BIST 11.000
DOLAR 41,28
EURO 48,63
ALTIN 4.880,25
HABER /  EKONOMİ

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Abone ol

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 artışla 557,16 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21 artarak 23.748,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 yükselerek 7.896,93 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,14 değer kazanarak 43.053,72 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybederek 9.277,03 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 1,176 seviyelerinden işlem gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı!
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı!
İİT ve Arap Ligi Zirvesi bildirisi yayınlandı: İsrail’in Katar’a yönelik saldırısı kınandı
İİT ve Arap Ligi Zirvesi bildirisi yayınlandı: İsrail’in Katar’a yönelik saldırısı kınandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı
Osmaniye'de iş yerinde bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu
Osmaniye'de iş yerinde bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu
Yunanistan'da muhalefetteki sol partilerden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı
Yunanistan'da muhalefetteki sol partilerden Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı
Kenan Tekdağ adli kontrolle serbest bırakıldı
Kenan Tekdağ adli kontrolle serbest bırakıldı
İran Atom Enerjisi Kurumu: UAEA'nın sessizliği, kurumun tarihinde leke olarak kalacak
İran Atom Enerjisi Kurumu: UAEA'nın sessizliği, kurumun tarihinde leke olarak kalacak
Bursa'da akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü'ne düştü
Bursa'da akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil İznik Gölü'ne düştü
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıranı o sektör oldu
Borsa İstanbul'da günün en çok kazandıranı o sektör oldu
Konut satışları artıyor: Uzmanlar nedenini açıkladı: Deprem korkusu
Konut satışları artıyor: Uzmanlar nedenini açıkladı: Deprem korkusu
Adem Metan çocuğunun yanında tokat yiyen babaya destek verdi
Adem Metan çocuğunun yanında tokat yiyen babaya destek verdi