Trabzonspor taraftarından TFF binası önünde protesto

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, VAR kararıyla iptal edilen gol sonrası tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, Trabzon’daki Türkiye Futbol Federasyonu binası önünde toplanarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifasını talep edip Türk futbolunda adalet çağrısı yaptı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Trabzonspor mücadeleden 1-0 yenik ayrılmış, karşılaşmada VAR kontrolü sonrası geçersiz sayılan gol ile ilgili maç sonu sert tepki göstermişti.

Bordo mavili taraftarlar bu gelişme sonrası Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binasın önünde toplanarak bir protesto gerçekleştirdi.

TFF binası önünde bir açıklamada bulunan Trabzonspor taraftarları "Futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK'nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu'yu derhal istifaya davet ediyoruz" ifadeleriini kullandı.

İşte bordo mavili taraftarların o açıklaması:

"Türk futbolunda adalet kalmamış, hakem kararları artık oyunun önüne geçmiştir. Fenerbahçe karşısında yaşananlar, sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun geleceğinin de nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini gözler önüne sermiştir. Bu noktada en büyük sorumluluk Merkez Hakem Kurulu'na aittir.

Biz taraftarlar olarak, futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK'nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu'yu derhal istifaya davet ediyoruz. Adil yönetim yerine kaos üreten bu anlayış artık Türk futbolunu taşınamaz hâle getirmiştir.

Unutulmamalıdır ki, bu sistemsizlik sadece Trabzonspor'un değil, tüm Türk futbolunun sorunudur.

Dün yaşananlar tesadüf değil, yıllardır biriken çarpıklıkların ve liyakatsizliğin sonucudur. Eğer hakemler sahada adalet dağıtamıyorsa, futbolun ruhundan söz etmek mümkün değildir.

Bugün TFF Başkanı koltuğunda oturan ve geçmişte Trabzonspor Başkanlığı yapmış olan İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sesleniyoruz:

Eğer gerçekten temiz futbolun yanındaysanız, yaşananlara seyirci kalmayın!

Futbolun geleceği için sorumluluk alın, bu çarpık düzeni değiştirmek adına adım atın.

Trabzonspor'un adalet mücadelesine sırt çeviren her anlayış, yarın Türk futboluna daha büyük zararlar verecektir.

Çağrımız nettir:

-MHK'nin bugünkü yapısı dağıtılmalı, liyakat ve şeffaflık esas alınarak yeniden yapılandırılmalıdır.

-Hakemlik müessesesi kişisel ilişkilerin değil, objektif kriterlerin belirlendiği bir sistemle yönetilmelidir.

-Türk futbolunun geleceği için hesap verilebilir bir düzen kurulmalıdır.

Biz Trabzonspor taraftarları olarak; haksızlıklara karşı susmayacağız, adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bordo-mavi renklere gönül veren milyonlar olarak, üzerimize düşeni yapıp kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

Türk futbolunu kaosa sürükleyen bu anlayışa karşı, adalet gelene kadar mücadelemiz sürecektir.

Bu arada hatırlatmakta fayda var;

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."