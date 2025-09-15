BIST 11.000
Rizespor, Gençlerbirliği'ni 90+3'te geçti

Rizespor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor, Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Rizespor'un golünü 90+3. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Onyekuru, 90+9'da kullandığı penaltıda Rizespor kalecisi Fofana'yı geçemedi.

Bu sezon ilk galibiyetini elde ederek puanını 4 yapan Rizespor, ligdeki bir sonraki maçında Kocaelispor deplasmanına gidecek.

4 yıl aradan sonra yükseldiği ligde henüz puanla tanışamayan Gençlerbirliği ise Eyüpspor'u konuk edecek.

RİZESPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Cem Özbay

Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin (Dk.61 Mithat Pala), Alikulov (Dk. 90+2 Sagnan), Samet Akaydın, Hojer, Olawoyin (Dk. 61 Buljubasic), Papanikolaou, Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk.79 Jurecka), Laçi (Dk.79 Emrecan Bulut), Zeqiri, Sowe

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Göktan Gürpüz (Dk.76 Csoboth), Koita, Zuzek, Oğulcan Ülgün (Dk.68 Samed Onur), Tongya (Dk. 83 Abdurrahim Dursun), Niang (Dk.83 Onyekuru)

Gol: Dk. 90 +3 Emrecan Bulut (Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Oğulcan Ülgün, Dk. 89 Samed Onur (Gençlerbirliği), Dk. 47 Sowe, Dk. 58 Olawoyin, Dk. 78 Samet Akaydın, Dk. 90+6 Papanikolaou (Rizespor)

