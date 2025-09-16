BIST 11.000
Frankfurt'tan maça günler kala Galatasaray paylaşımı

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta Galatasaray için başlıyor. Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül Perşembe günü Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Alman ekibi, sosyal medyada yaptığı “Herkes perşembe gününü bekliyor” paylaşımıyla karşılaşmaya dikkat çekerken, Galatasaray güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, Galatasaray için bu hafta başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak.

"HERKES O GÜNÜ BEKLİYOR"

Maç öncesi Eintracht Frankfurt, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda “Sonraki maç: Herkes perşembe gününü bekliyor!” ifadelerine yer veren Alman ekibi, Can Uzun ve İlkay Gündoğan’ın fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı. Bu gönderi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Frankfurt'tan maça günler kala Galatasaray paylaşımı - Resim: 0

Galatasaray, Avrupa arenasında güçlü bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak. Taraftarlar, özellikle Almanya deplasmanında takımın performansını merakla bekliyor.

