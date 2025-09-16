Devler Ligi'nde heyecan başlıyor! İşte ilk hafta maçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta 6 karşılaşma ile başlıyor. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Yeni formatta 36 takım lig usulü mücadele edecek ve ilk 8 sıradaki ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması heyecanı yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. Organizasyonda mücadele edecek tek Türk takımı olan Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvada 36 takımın lig usulü mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8’e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemeler sonrası son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24’ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak ilk hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

16 Eylül Salı

19.45 Athletic Bilbao - Arsenal

19.45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus - Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid - Olimpik Marsilya

22.00 Benfica - Karabağ

22.00 Tottenham - Villarreal

17 Eylül Çarşamba

19.45 Olympiakos - Pafos

19:45 Slavia Prag - Bodo/Glimt

22:00 Ajax - Inter

22:00 Bayern Münih - Chelsea

22:00 Liverpool - Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain - Atalanta

18 Eylül Perşembe

19.45 Club Brugge - Monaco

19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

22:00 Manchester City - Napoli

22.00 Newcastle United - Barcelona

22.00 Sporting Lizbon - Kairat