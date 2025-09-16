Kartalkaya'daki otel yangını davasında savcı mütalaasını sundu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını davasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 7 sanığın 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın aralarında olduğu 20 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edilen mütalaada, 4 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

Mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati talep edildi.

Yangının çıkış şekli ve süreci anlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, bilirkişi ve adli raporlara yer verildi, yangının çıkış şekli ve süreci anlatıldı.

Tutuklu sanık Faysal Yaver'in otelin 4. katında şov alanındaki grill plate isimli cihazı çalışır vaziyette bıraktığının anlaşıldığı aktarılan mütalaada, tavanda kullanılan vernikli malzeme ve ahşap dekorasyonun hızla gazlaşmaya, aşırı dumanlanmaya ve hızla yanmaya neden olduğu belirtildi.

Mütalaada, otelin acil durum eylem planı, yangın ekibi ve yangın anında ilk yardım ekibinin tecrübesiz ve eğitimsiz kişilerden oluşturulduğuna, bu nedenle ne yapacaklarını bilemediklerine değinilerek yangının büyüme aşamasında resepsiyon görevlisine ulasan sesli veya görsel otomatik uyarı olmadığı için görevli personelin alevlere müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları vurgulandı.

Tutuklu sanıklar Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir'in dahil oldukları yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında gerekli teknik altyapıyı oluşturmadıkları gibi personele gerekli eğitimlerin verilmediği, binadaki eksikliklerin tespit edilerek giderilmediği aktarılan mütalaada, tüm bu eksikliklere rağmen 2024-2025 sezon açılışının yapıldığına işaret edildi.

Otel yöneticilerinin 16 Aralık 2024'te Bolu Belediyesi itfaiye görevlileri tarafından yangın güvenliği yönünden tespit edilen eksiklikleri bilmelerine rağmen önlem almadıkları ve denetimin iptali için tutuklu sanık Sedat Gülener ile irtibata geçtikleri hatırlatılan mütalaada, eksiklikler nedeniyle meydana gelen olaydan sanıklar Ergül, Aras, Demir ve Özdemir'in olası kast ile sorumlu oldukları ifade edildi.

Yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras’ın, yönetim ve karar alma süreçlerindeki görevlerini yerine getirmediklerinin anlaşıldığı belirtilen mütalaada, üzerlerine atılı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Otel Müdürü Zeki Yılmaz’ın resepsiyon çalışanlarına yangın güvenliği konusunda eğitim ve tatbikat yaptırmadığı gibi yangın paneli, duman dedektörleri ve alarm sistemlerinin çalışır durumda olduğunu, denetleme görevini yerine getirmediği bildirilen mütalaada, aynı suçu işlediği savunuldu.

Mütalaada, muhasebe müdür yardımcıları Cemal Özer ve Mehmet Salun'un muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in talimatıyla hareket ettikleri ve karar alma süreçlerini birlikte yürüttükleri bilgisi paylaşılarak, Özer ve Salun'un eksikleri bilmelerine rağmen giderilmesi için yetkisi bulunan müdürleri Özdemir, Emir Aras ve yönetim kurulu üyelerine yönelik karşı başvuru, talep ya da istemde bulunmadıklarına dikkat çekildi.

Söz konusu iki sanığın, tedbirsiz ve dikkatsiz davranmak suretiyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu işledikleri yönünde kanaat bildirilen mütalaada, teknik sorumlular Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü'nün de görevlerinin gereklerini yerine getirmeyerek aynı suçu işlediklerinin dosya kapsamından anlaşıldığı belirtildi.

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ın yönünden yapılan değerlendirmede, itfaiye yangın denetiminin sanık Gülener tarafından iptal edildiğine değinilen mütalaada, belediye yetkililerinin, eksiklerin risk değerlendirmesini yaparak ilgili kurumlara (Bolu İl Özel İdaresi) bildirmedikleri, denetimi de sanık Özdemir'in dilekçesiyle iptal ettiklerinden neticeye doğrudan etki ettiğinin anlaşıldığı öne sürüldü.

Mütalaada Acar, Coşkun ve Gülener'in bilinçli taksir unsurlarını aştıkları, "yönetmelik ve işin oluruna aykırı davranışlarla olursa olsun düşüncesiyle hareket ettikleri, olası risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmayarak neticeyi kabul ettikleri" için olası kastla sorumlu oldukları ileri sürüldü.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in ise denetimlerde dikkatsiz ve tedbirsiz davrandıkları anlatılan mütalaada, bu nedenle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu işlediklerinin dosya kapsamında anlaşıldığı ifade edildi.

Mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulan mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati istendi.

Davanın ikinci duruşması 22 Eylül'de başlayacak.