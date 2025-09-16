Trump'tan radikal sol gruplarla ilgili kritik açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili "Antifa" gibi radikal sol grupları "yerel terör grubu" kapsamına alınmasını "yüzde 100" düşünebileceğini söyledi.

​​​Trump, Beyaz Saray'da Tennessee'nin Memphis kentine Ulusal Muhafızların gönderilmesini kapsayan kararname imzası sırasında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili "Antifa" gibi radikal sol grupları "iç terör grubu" olarak tanımayı düşünüp düşünmediği şeklinde bir soruya Trump, "Bu yapabileceğim bir şey. Evet, eğer buradaki (kabine üyelerinden) destek alırsam bunu yüzde 100 yaparım." yanıtını verdi.

Antifa'nın ve diğer radikal sol grupların "korkunç" olduğunu belirten Trump, "Oldukça radikal gruplarımız var ve cinayetten sıyrıldılar." dedi.

Trump, söz konusu grupların milyonlarca dolar harcayarak protestolar düzenlediğini, bunların suç olduğunu, çünkü bu protestolar sırasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerine taş ile saldırma gibi eylemlere girdiklerini söyledi.

Charlie Kirk'ün katil zanlısının "tek başına mı çalıştığı" şeklindeki bir soruya da "bilmiyorum" cevabını veren Trump, "Ama internette tek başına çalışmadığını söyleyebilirim çünkü internette sizin de gördüğünüz şeyleri izleyip duyduğunda, internet üzerinden radikalleştiği anlaşılıyor." diye konuştu.

Trump, hafta sonu Kirk'ün cenaze törenine katılacağı bilgisini de paylaştı.

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

"Bu konuda delillerimiz var, taşıdığı yüke bakmanız yeterli"

Başkan Trump, dün Venezuela'dan çıkan uyuşturucu taşıyan uluslararası sulardaki bir botun hedef alınarak 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili bir soruya da "Bu konuda delillerimiz var, taşıdığı yüke bakmanız yeterli. Hepsini dikkatlice kayda geçirdik." dedi.

Bölgede artık balıkçıların bile korkudan denize açılamadığını belirten Trump, "İlk gittiğimizde yüzlerce tekne vardı, şimdi yok. Acaba neden? Yani uyuşturucu gelmiyor. Muhtemelen bazı balıkçılar da gelmiyor. Dürüst olmak gerekirse 'ya aşağıda uyuşturucu var mı derlerse' diye ben de balık tutmak istemezdim." ifadelerini kullandı.

Trump, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bölgede balıkçılığın zarar gördüğünü düşündüğünü vurgulayarak, ancak uyuşturucu trafiğini de durdurduklarını bildirdi.

Başkan Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, Venezuela'dan çıkan ve uyuşturucu taşıyan uluslararası sulardaki bir botun hedef alındığını ve 3 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Trump, 3 Eylül'de yine Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Karayıpler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğunu iddia ettiği bir gemiye saldırı düzenlediklerini ve saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.