Amiral Cihat Yaycı açıkladı: 32.5 milyon akmaya başlarsak İsrail kalmaz ortada

İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına dikkat çeken emekli amiral Cihat Yaycı, hedefin Türkiye olduğunu söyledi. Yaycı, “Türkiye-İsrail karşı karşıya gelirse ne olur?” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

İsrail'in son olarak Hamas bahanesiyle Katar'ı vurması, akıllara 'sıradaki hedef Türkiye mi?' sorusunu beraberinde getirdi.

İsrail basınında son aylarda Türkiye aleynine haberlerin servis edilmesi dikkat çekerken, Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin çarpıcı bir değerlendirme emekli amiral Cihat Yaycı'dan geldi.

Yaycı, İsrail’in saldırgan politikalarını ve Türkiye’ye doğru adım adım yaklaşan stratejisini GZT Youtube kanalında böyle anlattı:

Suriye'de 7 bin 500 kilometrekare işgal ettiler

Suriye'deki işgal ettiği topraklar 7 bin 500 kilometrekare. İsrail 22 bin kilometrekaredir. İsrail işgal ettiği topraklarla üçte 1 büyümüştür. Teröristan ile birleşip Türkiye'nin etrafını vekil güçlerle kuşatıyor. Dedik ki hedef Türkiye. Irak'ın parçalanma süreci İsrail'in saldırılarıyla alakalıdır. Türkiye'de 15 Temmuz'u yapmaya kalktılar başaramadılar İran'a atladılar.

İsrail'e yakıt ikmali yapan tanker uçak Katar'daki üssüne iniyor

Ürdün ve Suudi Arabistan Katar'a saldırıya hava sahasını açarak onay verdi. Bunlar Ana ülkesi değil mi. Geldiler Katar'ı vurdular. Katar'da İsrail uçağına yakıt ikmali Katar'dan kalkan İngiliz askeri üssündeki uçakla yapılıyor. Böyle bir şey olabilir mi sonra tanker uçak Katar'daki üssüne iniyor.

Aylardır söylüyorum hedef Türkiye diye. İsrail basınında yazılıyor. Üstü kapalı da değil açık söylüyorlar. Hamas'ı destekleyen kim varsa onları vururuz. Türkiye Hamas'ı en çok destekleyen Hamas değil mi onların gözünde.

Akkuyu'yu hedef gösterdiler

Michael Rubin denilen adam bunları yazmıştı 'Hamas nerede bulunuyorsa vurulmalı.' Türkiye nükleer silahlar geliştiriyor laflarıyla hedef gösterdi Akkuyu vurulsun. Kim vursun İsrail vursun. Vurursa NATO'nun 5. maddesi devreye girmez mi? 'Girmez korkmayın ABD veto eder. Fransa da müsaade etmez' diyor. Bunu aylar öncesinde söyledi.

İsrail Savunma Bakanlığı Türkiye ile doğrudan savaşa giremeyeceklerini kabul ediyor. O zaman vekil güçlerimizi kullanayım diyor. Vekil güç PKK'ya dikkat etmemiz lazım. Bu iş net bir şekilde büyük İsrail projesine gidiyor. KKTC vize vermesin deniliyor Hizbullah'ı besliyor diyorlar. Yalanın bini bir para. KKTC'ye bir şekilde müdahale etmek istiyorlar.

“Sen bir tane fıske atarsın ben sana balyoz ile”

Türkiye hiç kimseye benzemez. Türkiye ile dalaşırsan çok ağır bedel ödersin. Bir kere vurursun ama gerisini getiremezsin. Sen bir tane fıske atarsın ben sana balyoz ile ezerim. Türkiye öyle bir devlet, Türkiye ne gariban Filistin halkına ne ordusu olmayan Suriye ve Irak'a benzer. Ne de ne olduğu belli olmayan İran'a. Katar'a saldırıyor Yemen'e saldırıyor. Gerçekten ecele susamış bunlar. Bu çılgınlıkla Türkiye'ye saldırdıkları an Türkiye bunları mahveder.

“Füzelerde menzil sorunumuz yok”

Allah'tan yerli ve milli savunma sanayi hamlemiz var da burada kendimizi güvende hissediyoruz. Bizim aslında menzil sorunumuz yok. Cenk füzesi bin kilometre İsrail'in tümünü alıyor. Sonra Gezgin füzesi 800 kilometre. Sonra Tayfun füzesi 600 kilometre. S-400'ler var hava savunma 400 kilometre. Füzelerimiz zaten ziyadesiyle buraların hepsini kapsıyor

“Türk ile dalaşmayacaksın”

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail Türkiye'ye koalisyon oluştuyorlar. Ne oluştururlarsa oluştursunlar biz asker milletiz. İsrail gibi birisiyle çatışmaya girme durumunda 85 milyonuz ya. Fire vermeden 42.5 milyon erkek, bunun da 10 milyonu çıkart çocuk de. 32.5 milyon asker çıkar bu memleketten. 32. 5 milyon akmaya başlarsak İsrail kalmaz ortada. Türk ile dalaşmayacaksın. Türk'ün en mahir olduğu en iyi bildiği iş savaştır. TSK savaşan en iyi ordudur, savaş tecrübesi müthiştir.

“600 kilometreden görüyoruz”

Bir kere bizim Aselsan'ın geliştirdiği 600 kilometre menzilli radar sistemimiz var. Yani en güney ucuna koyduğunuzda İsrail'den kalkan her uçağı, füzeyi görüyoruz. Sonra bizim çelik kubbemiz var. 150 kilometre menzilli hisar füzelerimiz var. 600 kilometreden gördük ya onlarla da gelirken en güneyde Suriye'nin güneyinde biz bunları indiriririz. Allah'tan çelik kubbe yapıldı ama 14 tane daha yapmamız lazım her tarafı güvene almak için.

“Biz başka millete benzemeyiz”

Türkiye'ye saldıran çok ağır bedel öder. İlk yumruğu atmak demek maç kazanmak demek değildir. Maçı kazanan kesinlikle Türkiye olur. Allah mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin. Eceline susamış her tarafa saldırır ya. Eceline susadıysan o ayrı mesele. Türk milleti ordu millettir. Hiç kimse unutmasın. Demin söylediğim söz hiç yanlış bir şey değil. 32.5 milyon akar. Etnik köken kalmaz bizde herkes kenetlenir. Hele hele konu İsrail olunca hiç kimse tereddütsüz cepheye gider. Biz başka millete benzemeyiz.