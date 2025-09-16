BIST 11.000
Zambiya'da cumhurbaşkanına büyü yapmakla suçlanan 2 kişiye hapis cezası

Afrika ülkesi Zambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya büyü yapmakla suçlanan 2 kişi, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Lusaka Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zambiya vatandaşı Leonard Phiri ve Mozambik uyruklu Jasten Mabulesse Candunde Cumhurbaşkanı Hichilema'ya zarar vermek için büyü yapma girişiminden suçlu bulundu.

Sanıkların geçen yıl soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda'nın kardeşi Nelson Banda tarafından yaklaşık 80 bin dolar ücretle işe alındığı tespit edildi.

Mahkeme, Phiri ve Candunde'ye yasa dışı büyü maddesi bulundurma suçundan 2'şer yıl, büyücülük suçundan 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Phiri ve Candunde, Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulundukları suçlamasıyla geçen yıl 20 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

