İsrail ordusu Gazze'ye karşı yeni kara harekatı başlattı

İsrail askeri birlikleri Gazze şehir merkezini tamamen ele getirmek için kara harekatı başlattı. Gece boyu devam eden yoğun bombardıman sabah saatlerinde devam ederken tanklar da Gazze kentine girdi.

İsrai ordusu Gazze kent merkezine karşı kara harekatı başlattı. Gazze'de gece boyunca çok şiddetli patlamalar oldu.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

Katz: Gazze yanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye yönelik yoğun saldırıların ardından "Gazze yanıyor" açıklamasını yaptı.

Rubio: Hamas'ın birkaç günü kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı başlatması üzerine, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için yalnızca birkaç günü kaldığını açıkladı.

Rubio, Katar’a gitmek üzere İsrail’den ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgede operasyonlara başladığını belirtti.

İsrailli esirlerin ailelerinden açıklama

Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.

