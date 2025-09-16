BIST 11.000
Bayrampaşa'da CHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti dengeler değişti

Bayrampaşa'da CHP'li Meclis üyesi Murat Salman'ın ardından İbrahim Soytürk de partisinden istifa etti.

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgiye göre; son operasyonda Belediye Başkanı gözaltına alınan Bayrampaşa'da CHP'li meclis üyesi Murat Salman'ın ardından İbrahim Soytürk de istifa etti.

Daha önce istifa eden iki meclis üyesiyle birlikte bu sayı 4'e çıkmış oldu. Böylece Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dengeler değişti.

Mecliste dengeler değişiyor

Buna göre CHP'nin 18 üyesine karşılık 15 AKP ve MHP'li üye yer alıyor. İstifa eden üyeler de an itibarıyla 'bağımsız' durumda.

Son operasyonda gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılması durumunda belediye CHP'den AKP'ye geçebileceği belirtiliyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 48 kişi gözaltına alınmıştı.

