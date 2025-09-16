Real Madrid İspanyol hakemleri FİFA'ya şikayete hazırlanıyor

Real Madrid, La Liga'da oynanan maçlarda hakemlerin kendilerine kasıtlı olarak zarar verdiğini iddia ederek İspanyol hakemleri FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Sezona ligde 4'te 4 ile giren Real Madrid son olarak deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yendi. İspanyol devinde Dean Huijsen, 32. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Uzun süredir ligdeki hakemlerden şikayet eden ve hakem kararlarını Real Madrid TV'den yayınlayan İspanyol devi, aksiyon almaya hazırlanıyor.

Kulübe yakınlığıyla bilinen AS gazetesi, Real Madrid'in İspanyol hakemlerini FIFA'ya şikayet edeceğini iddia etti.

Haberde Real Madrid yöneticilerinin geniş kapsamlı bir dosya hazırladığı bilgisi yer aldı. İspanyol devi, Huijsen'in gördüğü kırmızı kartı, Arda'nın iptal edilen golünü, geçen sezonki hakem kararlarını, Barcelona'nın içinde olduğu Negreira davasını, video kayıtlarını, istatistikleri hazırlayarak FIFA'ya gidecek ve yetkililerle görüşme gerçekleştirecek.