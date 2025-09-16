Hikmet Çetin tepki çeken sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak ‘’Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum’’ sözlerinden dolayı özür diledi.

Abone ol

Hikmet Çetin, T24’ten Cansu Çamlıbel ile yaptığı röportajda, "Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hâlâ içeride" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün görülen Kurultay davasının ardından Çetin, Kılıçdaroğlu'nu aradı.

"Aramanız ve sözleriniz kıymetli"

T24'e konuşan Çetin, telefon görüşmesinde dün Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinden dolayı özür dilediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun "Aramanız ve sözleriniz kıymetli" dediğini aktaran Çetin, "Sayın Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerinin ardından 'normalleşme' sürecine de karşı olduğunu söyledi" dedi.

CHP Kurultay davası

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması yapıldı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını talep etti. CHP'nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, "Tüm yargılama boyunca tedbir istemi 9 kez reddedilmiştir. Davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini reddetti. Dava, 24 Ekim saat 10.00'a ertelendi.