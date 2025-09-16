İzmir canisi İfadesinde her şeyi anlattı! Asıl amacı çok başkaymış! Ahiret hayatına ...
İzmir Balçova'da 16 yaşındaki Eren Bigül, karakola saldırmış ve iki polisimiz şehit olmuştu. Olayın yankıları devam ederken, saldırganın ifadeleri de ortaya çıktı. Asıl hedefinin karakol olmadığını belirten saldırgan Bigül, pişman olduğunu söylerken, o gün neler yaşandığını tüm detaylarıyla anlattı. DEAŞ silahlı terör örgütüne ilişkin videolar izlediğini söyleyen Bigül'ün "Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum. Okula gitmek istemiyordum" sözleri dikkat çekti.
İzmir Balçova'da karakola saldıran ve iki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları incelemeye alınan Bigül'ün odasında DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine ve evde silahla eğitim yaptığına ilişkin kayıtlar ele geçirildi.
"SİLAHLARA MERAKLIYIM"
Saldırgan Bigül ifadesinde silahla ilk temasının 7 yaşında olduğunu söyledi. İlk defa çocukken babasıyla havalı tüfekle şişelere ateş ettiğini belirten Bigül, "Daha sonra silah kursuna gittim. Babam Nuhver Bigül ile tabancayla atış yapmak için bir defa poligona da gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle poligonda atış yapmaya gittim." dedi.
İnternetten DEAŞ eylemlerini izlediğini söyleyen Bigül, şöyle devam etti:
"BAĞDADİ'NİN İNTERNETTE KONUŞMALARINI DİNLEDİM"
"Bekir El Bağdadi'nin internette konuşmalarını dinledim. 2 yıl önce kadar 400 liraya bir tane sustalı bıçak satın aldım. Ayrıca 2 tane kelebek bıçağım var. Evde bıçak koleksiyonu yaptım. Bunu ailem de biliyordu"