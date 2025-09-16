İzmir canisi İfadesinde her şeyi anlattı! Asıl amacı çok başkaymış! Ahiret hayatına ...

"SİLAHLARA MERAKLIYIM"

Saldırgan Bigül ifadesinde silahla ilk temasının 7 yaşında olduğunu söyledi. İlk defa çocukken babasıyla havalı tüfekle şişelere ateş ettiğini belirten Bigül, "Daha sonra silah kursuna gittim. Babam Nuhver Bigül ile tabancayla atış yapmak için bir defa poligona da gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle poligonda atış yapmaya gittim." dedi.