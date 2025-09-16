Meğer 3 gün önce ölmüşler! Takıcıda kadın ve erken cesedi bulundu

Osmaniye'de 3 gündür açılmayan ve içinden kötü kokular gelen bir takı dükkana giren polis ekipleri, depoda bir kadın ve bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesetlerin kimlikleri belirlenirken, 3 gün önce öldükleri tespit edildi.

Osmaniye'de Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 3 gündür açılmayan takı dükkanından kötü kokular yayıldı. Bunun üzerine çevredeki iş yeri sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Takı dükkanına giren polis ve sağlık ekipleri, depo olarak kullanılan arka bölümde, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kimlikleri belli oldu

Yapılan araştırmada cesetlerin iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y'ye ait olduğu, tahminen 3 gün önce öldükleri tespit edildi. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.