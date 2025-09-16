Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda yeni dönem başladı artık ücretsiz

Türkiye'deki uçak yolculuklarında yeni bir döneme geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iç hat uçuşlarında bugün itibarıyla yolculara ücretsiz su ikramının başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir bardak suyun lafı mı olur? diyenler olabilir ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder. Milletimiz için her detayı düşünmeye, en iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu 7 Eylül'de yaptığı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdikleri talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesinin zorunlu olacağını bildirmişti.

Uraloğlu, özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcuların susuz kalmasının, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabildiğine işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı: