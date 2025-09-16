BIST 11.000
DOLAR 41,32
EURO 48,75
ALTIN 4.901,31
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i aktif görevde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 6, hala kurumda çalışan 8 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli 4 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksadı
Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksadı
Şeker hastalarına önemli uyarılar! Tırnak kesimi ve ayak bakımına dikkat
Şeker hastalarına önemli uyarılar! Tırnak kesimi ve ayak bakımına dikkat
Bağırış seslerini duyanlar ihbar etti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti
Bağırış seslerini duyanlar ihbar etti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti
İsrail ordusu Gazze'ye karşı yeni kara harekatı başlattı
İsrail ordusu Gazze'ye karşı yeni kara harekatı başlattı
Hikmet Çetin tepki çeken sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi
Hikmet Çetin tepki çeken sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi
Bayrampaşa'da CHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti dengeler değişti
Bayrampaşa'da CHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti dengeler değişti
Real Madrid İspanyol hakemleri FİFA'ya şikayete hazırlanıyor
Real Madrid İspanyol hakemleri FİFA'ya şikayete hazırlanıyor
Trump'tan radikal sol gruplarla ilgili kritik açıklama
Trump'tan radikal sol gruplarla ilgili kritik açıklama
Amiral Cihat Yaycı açıkladı: 32.5 milyon akmaya başlarsak İsrail kalmaz ortada
Amiral Cihat Yaycı açıkladı: 32.5 milyon akmaya başlarsak İsrail kalmaz ortada
Zambiya'da cumhurbaşkanına büyü yapmakla suçlanan 2 kişiye hapis cezası
Zambiya'da cumhurbaşkanına büyü yapmakla suçlanan 2 kişiye hapis cezası
Devler Ligi'nde heyecan başlıyor! İşte ilk hafta maçları...
Devler Ligi'nde heyecan başlıyor! İşte ilk hafta maçları...
Kartalkaya'daki otel yangını davasında savcı mütalaasını sundu
Kartalkaya'daki otel yangını davasında savcı mütalaasını sundu