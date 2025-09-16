BIST 11.000
DOLAR 41,32
EURO 48,76
ALTIN 4.903,65
HABER /  GÜNCEL

Evlenmek için artık bu belgeyi almak zorunlu olacak!

Evlenmek için artık bu belgeyi almak zorunlu olacak!

Son yıllarda evliliklerde yaşanan şiddet, geçimsizlik gibi durumların ve boşanma oranlarının artmasıyla beraber yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yeni evlenecek olan çiftler için bazı güncellemeler yapılacak. Artık o belgelerin alınması zorunlu olacak. İşte detaylar...

Abone ol

Evlilikte yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddet gibi durumların son yıllarda ciddi oranda artış göstermesi ve boşanma oranlarının da gözle görülür yükselişi, bakanlığı harekete geçirdi. 

Nüfus artış hızındaki sert düşüş iktidarın endişelenmesine neden olurken, evlenecek çiftlere ilişkin peş peşe yeni uygulamalar gelmeye devam ediyor. 

Son yıllarda raporlanan 'evlilik içi şiddet' olaylarındaki artış ve boşama rakamlarındaki ani yükselişler, yetkililerin bu alana yönelik yeni uygulamaları gündeme taşımasına neden oldu. 

EVLENECEKLER 'OLUR RAPORU' ALMAK ZORUNDA KALACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, aile kurumunun güçlendirilmesi ve artan boşanmaların önüne geçmek için çiftlere evlilik öncesi zorunlu psikolojik eğitim verilmesi ve buradan alınacak 'olur' raporu ile evliliklere onay verilmesi planlanıyor. 

Kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde, erken dönemde muhtemel problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilecek. Bu destek, evlilik sonrası da devem edecek. Böylelikle anlaşmazlık yaşayan karı koca arasındaki sıkıntılar giderilmeye çalışılacak. 

Eğer boşanmanın önüne geçilemez ise taraflara doğru şekilde rehberlik edilecek.

Konuyla ilgili konuşan AKP kaynakları “Çiftler, evlendikten sonra problem oluşturabilecek birçok meseleyi ilişkileri bozulmasın diye birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil, sosyoekonomik ve sosyokültürel gibi durumlar çoğu zaman karşı tarafa dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, evliliğin ilerleyen günlerinde ortaya çıkıyor. O zaman da şiddetli geçimsizlikten boşanmaya kadar süreç ilerleyebiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftlerin şeffaf bir şekilde birbirlerine karşı dürüst olmaları sağlanabilir. Güçlü aile yapısı için büyük bir adım atılabilir” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp olarak aranıyordu! 16 yaşındaki Betül bakın nerede bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! 16 yaşındaki Betül bakın nerede bulundu
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda yeni dönem başladı artık ücretsiz
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda yeni dönem başladı artık ücretsiz
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksadı
Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksadı
Şeker hastalarına önemli uyarılar! Tırnak kesimi ve ayak bakımına dikkat
Şeker hastalarına önemli uyarılar! Tırnak kesimi ve ayak bakımına dikkat
Bağırış seslerini duyanlar ihbar etti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti
Bağırış seslerini duyanlar ihbar etti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti
İsrail ordusu Gazze'ye karşı yeni kara harekatı başlattı
İsrail ordusu Gazze'ye karşı yeni kara harekatı başlattı
Hikmet Çetin tepki çeken sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi
Hikmet Çetin tepki çeken sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi
Bayrampaşa'da CHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti dengeler değişti
Bayrampaşa'da CHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti dengeler değişti
Real Madrid İspanyol hakemleri FİFA'ya şikayete hazırlanıyor
Real Madrid İspanyol hakemleri FİFA'ya şikayete hazırlanıyor
Trump'tan radikal sol gruplarla ilgili kritik açıklama
Trump'tan radikal sol gruplarla ilgili kritik açıklama
Amiral Cihat Yaycı açıkladı: 32.5 milyon akmaya başlarsak İsrail kalmaz ortada
Amiral Cihat Yaycı açıkladı: 32.5 milyon akmaya başlarsak İsrail kalmaz ortada