Kayıp olarak aranıyordu! 16 yaşındaki Betül bakın nerede bulundu

Anadolu Ajansı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki kız çocuğu Batman'da bulundu.

Körhat Mahallesi'ndeki evinden 13 Eylül'de markete gideceğini belirterek ayrılan 16 yaşındaki Betül K'nin eve dönmemesi üzerine ailesi, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Betül K'nin bulunması için güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı. 

Yapılan araştırma sonucu Betül K'nin Batman'da olduğu belirlendi. Betül K'nin polis ekiplerince ailesine teslim edileceği öğrenildi. Betül K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

