BIST 11.000
DOLAR 41,32
EURO 48,76
ALTIN 4.903,65
HABER /  DÜNYA

İsrail Savunma Bakanı Katz: "Gazze yanıyor"

İsrail Savunma Bakanı Katz: "Gazze yanıyor"

İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlatırken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan "Gazze yanıyor." paylaşımı geldi. Katz işgal saldırılarını şiddetlendirdikleri Gazze'ye ordunun "demir yumrukla" saldırdığını belirtti.

Abone ol

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.

"Gazze yanıyor." paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

İlgili Haberler
İsrail ordusu Gazze'ye karşı yeni kara harekatı başlattı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye kaçıncı sırada? İşte Ortadoğu'nun savaşa en hazır ülkeleri!
Foto Galeri Türkiye kaçıncı sırada? İşte Ortadoğu'nun savaşa en hazır ülkeleri! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Meğer 3 gün önce ölmüşler! Takıcıda kadın ve erken cesedi bulundu
Meğer 3 gün önce ölmüşler! Takıcıda kadın ve erken cesedi bulundu
Malatya'da facia! Otobüse çarptıktan sonra duvara vuran tır yandı
Malatya'da facia! Otobüse çarptıktan sonra duvara vuran tır yandı
Evlenmek için artık bu belgeyi almak zorunlu olacak!
Evlenmek için artık bu belgeyi almak zorunlu olacak!
Kayıp olarak aranıyordu! 16 yaşındaki Betül bakın nerede bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! 16 yaşındaki Betül bakın nerede bulundu
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda yeni dönem başladı artık ücretsiz
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda yeni dönem başladı artık ücretsiz
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksadı
Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksadı
Şeker hastalarına önemli uyarılar! Tırnak kesimi ve ayak bakımına dikkat
Şeker hastalarına önemli uyarılar! Tırnak kesimi ve ayak bakımına dikkat
Bağırış seslerini duyanlar ihbar etti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti
Bağırış seslerini duyanlar ihbar etti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti
İsrail ordusu Gazze'ye karşı yeni kara harekatı başlattı
İsrail ordusu Gazze'ye karşı yeni kara harekatı başlattı
Hikmet Çetin tepki çeken sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi
Hikmet Çetin tepki çeken sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi
Bayrampaşa'da CHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti dengeler değişti
Bayrampaşa'da CHP'li meclis üyesi partisinden istifa etti dengeler değişti