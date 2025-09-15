Türkiye kaçıncı sırada? İşte Ortadoğu'nun savaşa en hazır ülkeleri!

İSRAİL BU KEZ DE KATAR'A SALDIRMIŞTI!

İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırı, Ortadoğu’da diplomatik dengeleri altüst etti. Katar’ın Hamas ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerdeki arabulucu rolü, bu saldırıyla doğrudan hedef alınmış oldu.

Körfez ülkeleri ve uluslararası toplum, saldırının zamanlaması ve hedefi nedeniyle endişelerini dile getirirken, bölgedeki güvenlik mimarisi ciddi bir sınavdan geçiyor.