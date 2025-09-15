Türkiye kaçıncı sırada? İşte Ortadoğu'nun savaşa en hazır ülkeleri!
Ortadoğu'daki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Peki yoğun saldırıların yaşandığı bu dönemde Ortadoğu'daki savaşa en hazır ülkeler hangileri? İşte Ortadoğu'nun savaşa en hazırlıklı ülkeleri...
İSRAİL BU KEZ DE KATAR'A SALDIRMIŞTI!
İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırı, Ortadoğu’da diplomatik dengeleri altüst etti. Katar’ın Hamas ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerdeki arabulucu rolü, bu saldırıyla doğrudan hedef alınmış oldu.
Körfez ülkeleri ve uluslararası toplum, saldırının zamanlaması ve hedefi nedeniyle endişelerini dile getirirken, bölgedeki güvenlik mimarisi ciddi bir sınavdan geçiyor.
ORTADOĞU'NUN SAVAŞA EN HAZIR ÜLKELERİ AÇIKLANDI!
Gerilimli atmosferde, Ortadoğu’nun savaşa en hazırlıklı ülkeleri de kamuoyunun gündemine oturdu. Uzmanlar, askeri kapasite, teknolojik altyapı, savunma bütçesi, istihbarat kabiliyeti ve lojistik imkanlar gibi kriterleri göz önünde bulundurarak bölgedeki ülkeleri değerlendirdi.
Peki olası bir savaş en hazır ülke hangisi? Ortadoğu'da savaş krizi varken, Global Fire Power Ortadoğu'nun savaşa en hazır, en güçlü ordularını açıkladı.
15) LÜBNAN
14) YEMEN
13) UMMAN
12) BAHREYN
11) KUVEYT
10) ÜRDÜN