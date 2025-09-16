BIST 11.024
DOLAR 41,31
EURO 48,82
ALTIN 4.910,50
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, fon yöneticisi Işık Ökte’nin de arasında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Apartman boşluğunda cinsel saldırı! Zelal'in anlattıkları mide bulandırdı, sapık komşuya 12 yıl hapis istendi
Apartman boşluğunda cinsel saldırı! Zelal'in anlattıkları mide bulandırdı, sapık komşuya 12 yıl hapis istendi
Tekirdağ'da poyraz etkisi sonrası deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da poyraz etkisi sonrası deniz ulaşımı normale döndü
SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi
SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi
Final miyapacak? Kızılcık Şerbeti yapımcısından şok açıklama
Final miyapacak? Kızılcık Şerbeti yapımcısından şok açıklama
Türkiye'de konut satışları ağustosta arttı! En fazla konut İstanbul'da satıldı
Türkiye'de konut satışları ağustosta arttı! En fazla konut İstanbul'da satıldı
Shane Larkin A Milli Basketbol takımına veda etti
Shane Larkin A Milli Basketbol takımına veda etti
Prostat kanserinde erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hayat kurtarıyor
Prostat kanserinde erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hayat kurtarıyor
Trump, New York Times gazetesine dava açtı
Trump, New York Times gazetesine dava açtı
2 ilde petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti
2 ilde petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti
Euro resmen uçuyor! Döviz açılış fiyatlarına bakın
Euro resmen uçuyor! Döviz açılış fiyatlarına bakın
Elazığ'da minübüs faciası! Belediye otobüsüne çarpan araçta 8 kişi yaralandı
Elazığ'da minübüs faciası! Belediye otobüsüne çarpan araçta 8 kişi yaralandı
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı yerden yere vurdu!
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı yerden yere vurdu!