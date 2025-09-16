BIST 11.024
Apartman boşluğunda cinsel saldırı! Zelal'in anlattıkları mide bulandırdı, sapık komşuya 12 yıl hapis istendi

Gaziosmanpaşa'da 19 yaşındaki Zelal D., komşusu Emin U.'nun apartman boşluğunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli hakkında savcılık 12 yıl hapis talebiyle dava açtı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 19 yaşındaki Zelal D., komşusu Emin U. tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda Zelal D., önce dudağından öpülen daha sonra apartman boşluğunda sıkıştırılarak özel bölgelerine dokunulduğunu öne sürdü. Genç kız savcılıktaki ifadesinde, zanlının kendisini apartman boşluğunda çamaşırlarını sıyırarak vücuduna temas ettiğini belirtti. Zelal D., "Cinsel organını açmaya çalışırken gördüm, çok korktum" dedi.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; şikayetin ardından gözaltına alınan Emin U., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdurun beyanının güvenilir olduğu vurgulandı.

12 yıl hapis istemi

Zincirleme şekilde cinsel istismar suçlamasıyla Emin U. hakkında 12 yıl hapis cezası talep edildi. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

