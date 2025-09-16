Final miyapacak? Kızılcık Şerbeti yapımcısından şok açıklama

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' son bölümde yer alan yasak ilişki konusu nedeniyle izleyici tepkisi topladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dizi hakkında gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Abone ol

Dizinin yapımcısı Gold Yapım ise yaptığı açıklamada, dizi içerisinde aile kurumuna veya Türk toplumunun değerlerine yönelik bir saldırı veya aşağılama olmadığını belirtti.

Show TV'nin yüksek reytingli dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Ancak son bölümde Doğa ile Firaz karakterlerinin yasak ilişkisinin ortaya çıkması, izleyicilerin tepkisini topladı.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, diziye yönelik kamuoyundan gelen yoğun eleştiriler ve Kurul'a ulaşan şikayetlerin hassasiyetle değerlendirildiğini duyurdu. Şahin, söz konusu yapımla ilgili gerekli adımların hızla atılacağını ifade etti.

YAPIMCIDAN YANIT

Dizinin yapımcısı Gold Yapım ise yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Kamuoyundan gelen tepkiler doğrultusunda RTÜK tarafından 'Kızılcık Şerbeti' hakkında bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrendik" denildi. Şirket, üç sezondur ekrana gelen dizide aile kurumuna veya Türk toplumunun köklü değerlerine yönelik herhangi bir küçümseme, saldırı ya da aşağılama olmadığını vurguladı.

Gold Yapım açıklamasında şu ifadelere de yer verdi, "Yapımcısı olduğumuz "Kızılcık Şerbeti" isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle "Kızılcık Şerbeti" dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda da hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ve ya aşağılamanın söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz.

Bu noktada belirtmek isteriz ki tv dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız.

Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı; aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz…

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz olunur."