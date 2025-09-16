Tunç Soyer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Yaklaşık 80 gündür tutuklu bulunan Soyer'in duruşması, 19 Eylül Cuma günü saat 09:30'da, Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülecek.Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında tutuklanan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hakim karşısına çıkacak.
CHP İzmir İl Teşkilatı'na operasyon: Tunç Soyer gözaltına alındı
Soyer'in yargılanacağı ilk duruşma, 19 Eylül Cuma günü saat 09:30'da Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek.
Tunç Soyer, tutukluluğunun 80 gün sonrası hakim karşısına çıkacağını şu sözlerle duyurdu:
"Değerli Dostlar;
19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri alemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım.
Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur.
Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum."