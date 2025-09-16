BIST 11.024
DOLAR 41,31
EURO 48,82
ALTIN 4.910,50
HABER /  GÜNCEL

Tunç Soyer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Tunç Soyer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Yaklaşık 80 gündür tutuklu bulunan Soyer'in duruşması, 19 Eylül Cuma günü saat 09:30'da, Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülecek.

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında tutuklanan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hakim karşısına çıkacak.

CHP İzmir İl Teşkilatı'na operasyon: Tunç Soyer gözaltına alındı

Soyer'in yargılanacağı ilk duruşma, 19 Eylül Cuma günü saat 09:30'da Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek.

Tunç Soyer, tutukluluğunun 80 gün sonrası hakim karşısına çıkacağını şu sözlerle duyurdu:

"Değerli Dostlar;

19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri alemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım.


Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur.

Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum."

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı
Apartman boşluğunda cinsel saldırı! Zelal'in anlattıkları mide bulandırdı, sapık komşuya 12 yıl hapis istendi
Apartman boşluğunda cinsel saldırı! Zelal'in anlattıkları mide bulandırdı, sapık komşuya 12 yıl hapis istendi
Tekirdağ'da poyraz etkisi sonrası deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da poyraz etkisi sonrası deniz ulaşımı normale döndü
SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi
SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi
Final miyapacak? Kızılcık Şerbeti yapımcısından şok açıklama
Final miyapacak? Kızılcık Şerbeti yapımcısından şok açıklama
Türkiye'de konut satışları ağustosta arttı! En fazla konut İstanbul'da satıldı
Türkiye'de konut satışları ağustosta arttı! En fazla konut İstanbul'da satıldı
Shane Larkin A Milli Basketbol takımına veda etti
Shane Larkin A Milli Basketbol takımına veda etti
Prostat kanserinde erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hayat kurtarıyor
Prostat kanserinde erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hayat kurtarıyor
Trump, New York Times gazetesine dava açtı
Trump, New York Times gazetesine dava açtı
2 ilde petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti
2 ilde petrol heyecanı! TPAO resmen harekete geçti
Euro resmen uçuyor! Döviz açılış fiyatlarına bakın
Euro resmen uçuyor! Döviz açılış fiyatlarına bakın
Elazığ'da minübüs faciası! Belediye otobüsüne çarpan araçta 8 kişi yaralandı
Elazığ'da minübüs faciası! Belediye otobüsüne çarpan araçta 8 kişi yaralandı