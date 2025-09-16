BIST 11.024
DOLAR 41,31
EURO 48,82
ALTIN 4.910,50
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de erteleme maçında 4 eksik var!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de erteleme maçında 4 eksik var!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Abone ol

Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin ligde 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor.

 4 eksik

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak.

İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.

Semedo döndü

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Corendon Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak.

Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Corendon Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Bayrampaşa Belediyesi el mi değiştiriyor? İstifalar arka arkaya geldi!
Bayrampaşa Belediyesi el mi değiştiriyor? İstifalar arka arkaya geldi!
Yumurta fiyatları yükseldi: Okulların açılması talebi artırdı
Yumurta fiyatları yükseldi: Okulların açılması talebi artırdı
Bakır beş ayın zirvesinde
Bakır beş ayın zirvesinde
Galatasaray ağustosta yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu
Galatasaray ağustosta yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu
Devegeçidi Baraj Gölü'nde kuraklık korkutucu boyuttu! Canlı yaşamı tehlike altında...
Devegeçidi Baraj Gölü'nde kuraklık korkutucu boyuttu! Canlı yaşamı tehlike altında...
Sihirli Annem'in Perihan'ı kanserle mücadele ediyor! Sevenlerinden böyle dua istedi
Sihirli Annem'in Perihan'ı kanserle mücadele ediyor! Sevenlerinden böyle dua istedi
Tunç Soyer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Tunç Soyer'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı
Apartman boşluğunda cinsel saldırı! Zelal'in anlattıkları mide bulandırdı, sapık komşuya 12 yıl hapis istendi
Apartman boşluğunda cinsel saldırı! Zelal'in anlattıkları mide bulandırdı, sapık komşuya 12 yıl hapis istendi
Tekirdağ'da poyraz etkisi sonrası deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da poyraz etkisi sonrası deniz ulaşımı normale döndü
SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi
SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi