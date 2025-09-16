Yumurta fiyatları yükseldi: Okulların açılması talebi artırdı

Eylül ayıyla birlikte 30’lu yumurta fiyatları tekrar yükselişe geçti. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, artışın sebebini okulların açılmasıyla talebin artmasına bağladı.

Abone ol

Yaz aylarının sonunda 30’lu yumurtanın fiyatı ihracat kısıtlamaları nedeniyle 90-100 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak Eylül ayıyla birlikte fiyatlarda tekrar artış gözlendi.

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, fiyat artışının okulların açılmasıyla talebin yükselmesine bağlı olduğunu belirtti. Ağaoğlu, velilerin çocuklarının beslenme çantalarına hayvansal protein sağlamak amacıyla yumurta aldığına dikkat çekerek, bu dönemde talep artışının fiyatları yükselttiğini ifade etti.

Ağaoğlu, fırsatçılık yapılarak fiyat artıranlara karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı ve internet üzerinden Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na şikayet iletilebileceğini hatırlattı. Tüketicilerin ayrıca marketfiyati.org.tr uygulaması üzerinden fiyatları takip ederek alışveriş yapmaları öneriliyor.

Fiyatlardaki dalgalanmaya da değinen Ağaoğlu, geçtiğimiz dönemde 100 TL’ye düşen 30’lu yumurtanın önce 125-135 TL, ardından 150 TL’ye yükseldiğini ve şimdi 170-180 TL civarında işlem gördüğünü söyledi. Bazı satış noktalarında ise fiyatların 200 TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor.