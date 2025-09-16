Bakır beş ayın zirvesinde

ABD-Çin ticaret görüşmelerinde TikTok üzerine bir çerçeve anlaşmaya varılması ve FED faiz indirimine gideceği beklentisinin kuvvetlenmesiyle bakır fiyatları son beş ayın zirvesini gördü. Piyasalar, cuma günü iki ülke lideri arasında yapılacak telefon görüşmesine ve FED'in bu haftaki kararına odaklandı.

Endüstriyel metallerin barometresi olarak kabul edilen bakırın vadeli işlem fiyatları, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydedilmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu hafta faiz indirimine gideceği beklentisinin kuvvetlenmesiyle Salı günü Şanghay'da son beş ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Piyasaları hareketlendiren en önemli gelişme, Pazartesi günü ABD'li ve Çinli yetkililerin, popüler kısa video uygulaması TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını duyurması oldu. Bu spesifik ilerleme, iki ülke arasında daha kapsamlı bir ticaret anlaşmasının yakın olduğuna dair umutları yeniden alevlendirerek piyasa duyarlılığını önemli ölçüde güçlendirdi. Everbright Futures analistleri, yayınladıkları notta, ticaret görüşmelerindeki bu olumlu seyrin yatırımcı risk iştahını artırdığını ve endüstriyel metallere olan talebi desteklediğini belirtti. Piyasalar şimdi, Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılması planlanan telefon görüşmesine odaklanmış durumda. Bu görüşmeden çıkacak sonuçların, ticaret ilişkilerinin geleceğine dair daha net sinyaller vermesi bekleniyor.

Bu olumlu havanın etkisiyle Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en aktif işlem gören bakır kontratı, Türkiye saati ile 06:20 itibarıyla %0,36'lık bir artış kaydederek ton başına 81.120 yuan (yaklaşık 11.396,62 ABD Doları) seviyesinden işlem gördü. Günün erken saatlerindeki işlemlerde ise kontrat, 28 Mart'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 81.530 yuana kadar yükselerek beş aylık zirvesini tazeledi.

Bakır fiyatlarındaki yükselişi tetikleyen ikinci ana faktör ise ABD Merkez Bankası'na yönelik beklentiler oldu. Everbright Futures analistleri, FED'in bu hafta para politikasını gevşeteceğine dair artan beklentilerin de fiyatları yukarı taşıdığını ekledi. Analistler, "Piyasalar, 25 baz puanlık bir faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatlamış durumda. Yatırımcılar şu anda toplantıdan daha ileriye dönük olumlu sinyallerin gelip gelmeyeceğine odaklanıyor" ifadelerini kullandı.