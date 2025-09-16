BIST 11.024
Bayrampaşa Belediyesi el mi değiştiriyor? İstifalar arka arkaya geldi!

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun ardından 4 CHP'li meclis üyesi üst üste istifa etti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanması durumunda belediyenin AK Parti'ye geçebileceği iddiaları gündeme geldi.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun ardından Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte istifa haberleri peş peşe geldi.

İSTİFA SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre, CHP'li meclis üyesi Murat Salman'ın ardından İbrahim Soytürk de görevinden istifa etti. Daha önce iki meclis üyesinin daha istifa etmesiyle birlikte sayı 4'e çıktı.

MECLİS DENGELERİ DEĞİŞTİ

İstifaların ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 18'e, AK Parti ve MHP'nin toplam üye sayısı ise 15'e düştü. İstifa eden 4 üye ise bağımsız konuma geçti.

BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR Mİ?

CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması halinde belediyenin AK Parti'ye geçme ihtimali gündeme geldi.

BAYRAMPAŞA OPERASYONUNUN DETAYLARI

- Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte toplam 48 kişi gözaltına alındı.

- Gözaltı sonrası belediye başkanı tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.

- Bu süreçte, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden CHP'li bazı meclis üyeleri istifa etmiş, istifa sayısı 4'e ulaştı. İstifa eden üyeler bağımsız sıfata geçti.

- Meclisteki üye dengesi; CHP üye sayısı ile AK Parti ve MHP'li üyeler arasında siyasî çoğunluk tartışmalarına yol açacak şekilde değişti.

- Son gelişmelere göre, Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'den AK Parti'ye geçme ihtimali kamuoyunda gündeme geldi.

