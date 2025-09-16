BIST 11.024
CHP'li Yankı Bağcıoğlu hakkındaki davada karar açıklandı

CHP'li Yankı Bağcıoğlu hakkındaki davada karar açıklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bağcıoğlu ve avukatı katıldı, bazı partililer de duruşmayı izledi.

Duruşmada söz alan Bağcıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olayda suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat yönünde görüş bildirdi.

Esas hakkında mütalaaya ilişkin söz verilen Bağcıoğlu, "TSK, şehitlerimizi ve savunma sanayini siyaset dışında tutuyoruz. Muvazzaf askerleri toplanmaya çağırmadım. Mesleki geçmişim de buna el vermez. Teğmenleri yalnız bırakmaya da gönlüm el vermez. Takdir mahkemenindir." dedi.

Daha sonra karar açıklandı. Hakim, suç unsurunun oluşmadığına kanaat getirerek Bağcıoğlu'nun beraatine hükmetti.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Bağcıoğlu, "Ankara'daki soruşturma savcısı ve İzmir'deki mahkeme heyetine, hukukun üstünlüğünü esas alan çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesi sonrası protesto çağrısında bulunduğu ve bu çağrıyı da kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vermiş, dosya Bağcıoğlu'nun ikametinden dolayı İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Cumhuriyet savcısı 8 Temmuz'daki duruşmada sunduğu mütalaasında, sanığın sosyal medya paylaşımı sebebiyle herhangi bir muvazzaf askerin toplantı ya da gösteriye katılıp katılmadığının araştırılması yönünde görüş bildirmişti.

