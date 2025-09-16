BIST 11.024
Ankara'da dehşet! Bacanağını silahla öldürüp intihar etti

Ankara'dan son gelen haber korkunç! Sincan ilçesinde bir kişi, uzman çavuş olan bacanağını silahla öldürüp intihar etti.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Uzman Çavuş Emre B. ile bacanağı Uğur B, 59. Cadde'de henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur B, tabancayla Emre B'ye ateş açtı.

Aracında intihar etti

Daha sonra olay yerinin yakınındaki 06 HB 155 plakalı aracına binen Uğur B, aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Emre B. ile Uğur B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

