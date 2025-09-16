BIST 11.024
DOLAR 41,31
EURO 48,82
ALTIN 4.910,50
HABER /  SPOR

Süper Lig'de yarın 3 erteleme maçı oynanacak

Süper Lig'de yarın 3 erteleme maçı oynanacak

Trendyol Süper Lig'de yarın 3 erteleme müsabakası yapılacak.

Abone ol

Ligde Avrupa maçları dolayısıyla ilk haftadan ertelenen 2, üçüncü haftadan ise 1 müsabaka yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de erteleme maçında 4 eksik var!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şarkıcı Çelik takipçisinin mesajını ifşa edip isyan etti: Bu kadarı da fazla
Foto Galeri Şarkıcı Çelik takipçisinin mesajını ifşa edip isyan etti: Bu kadarı da fazla Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
KYK yurduna yerleşen kız, odasının manzarasını görünce gözyaşlarına boğuldu!
KYK yurduna yerleşen kız, odasının manzarasını görünce gözyaşlarına boğuldu!
Ankara'da dehşet! Bacanağını silahla öldürüp intihar etti
Ankara'da dehşet! Bacanağını silahla öldürüp intihar etti
Karadeniz'in en sağlıklı ili belli oldu!
Karadeniz'in en sağlıklı ili belli oldu!
CHP'li Yankı Bağcıoğlu hakkındaki davada karar açıklandı
CHP'li Yankı Bağcıoğlu hakkındaki davada karar açıklandı
Balıkçılara yakıt desteği! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Balıkçılara yakıt desteği! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Balıkçılara yakıt desteği! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Balıkçılara yakıt desteği! Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Migros, Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi listesinde 2. sırada
Migros, Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi listesinde 2. sırada
Fenerbahçe'de erteleme maçında 4 eksik var!
Fenerbahçe'de erteleme maçında 4 eksik var!
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Bayrampaşa Belediyesi el mi değiştiriyor? İstifalar arka arkaya geldi!
Bayrampaşa Belediyesi el mi değiştiriyor? İstifalar arka arkaya geldi!
Yumurta fiyatları yükseldi: Okulların açılması talebi artırdı
Yumurta fiyatları yükseldi: Okulların açılması talebi artırdı
Bakır beş ayın zirvesinde
Bakır beş ayın zirvesinde